Celje se bo kot turistična destinacija predstavilo na treh sejmih

Celje, 15. januarja - Celje se bo letos kot ena vodilnih slovenskih turističnih destinacij predstavilo tudi na sejmu Place to Go v Zagrebu in sejmu Fitur Madrid v španski prestolnici. Tradicionalna, a bistveno aktivnejša, pa bo po navedbah zavoda Celeia Celje predstavitev Celja in Dežele Celjske na sejmu Alpe Adria v Ljubljani.