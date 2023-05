V Galeriji P74 razstava dobitnice nagrade OHO Đejmi Hadrović

Ljubljana, 4. maja - V Galeriji P74 bodo drevi odprli razstavo lanskoletne oz. zadnje dobitnice nagrade skupine OHO Đejmi Hadrović z naslovom Odsotnost prisotnosti. Izhodišče za postavitev je kratki video z naslovom The Absence of Presence (2023), po katerem razstava nosi naslov, ki sta mu v drugem prostoru galerije dodana še zvočno delo in knjiga umetnice.