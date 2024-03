Vrh EU poenoten glede Ukrajine in Gaze, prižgal zeleno luč za BiH

pišeta Blaž Mohorčič in Simona Grmek

Bruselj, 22. marca - Voditelji članic EU so na zasedanju v Bruslju v četrtek zagotovili nadaljnjo podporo Ukrajini, pri čemer so večinoma podprli možnost uporabe prihodkov od zamrznjenega ruskega premoženja za vojaško podporo Kijevu. Pozvali so tudi k takojšnjemu humanitarnemu premoru v Gazi in prižgali zeleno luči za pristopna pogajanja z BiH.