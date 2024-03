Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 3.)

Ljubljana, 21. marca - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o novi železniški povezavi med Avstrijo in Slovenijo na kateri bodo vozili novi sodobni vlaki Flirt. Poročale so tudi o srečanju generalnega sekretarja Nata Jensa Stoltenberga in premierja Roberta Goloba ter ruskem diplomatu, ki ga je ministrstvo za zunanje zadeve razglasilo za nezaželeno osebo.