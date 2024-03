Dnevnik o shodu Janezu Janši (22. 3.)

Ljubljana, 21. marca - Miran Lesjak v komentarju Vstopnice iz Golobnjaka piše o anketi Vox populi, po kateri znaša politična preferenca SDS trenutno 23,1 odstotka. SDS je danes stranka izrazite (a še vedno nezadostne!) relativne večine in je zavoljo nepremakljivega predsednika Janeza Janše tudi nesporna sila kontinuitete. Za SDS je to dobro in je slabo, piše komentator.