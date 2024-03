Konec zakonodajnega postopka za predlog zakona, ki bi sodnike razbremenil volilnih opravil

Ljubljana, 21. marca - Poslanske skupine so danes na izredni seji državnega zbora zgolj predstavile stališča do sprememb zakona o volitvah v DZ, ki so jih predlagali v SDS. Z njimi so želeli omogočiti, da bi bili predsedniki volilnih komisij ter njihovi namestniki lahko tudi pravni strokovnjaki, ne le sodniki. S tem pa je zakonodajni postopek za predlog zakona končan.