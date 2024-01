SDS z novelo zakona o volitvah v DZ sodnike razbremenjuje volilnih opravil

Ljubljana, 17. januarja - Poslanci SDS so v državni zbor vložili predlog zakona o spremembah zakona o volitvah v DZ. Predlagajo, da so lahko predsedniki in njihovi namestniki v skoraj vseh volilnih organih pravniki s pravniškim državnim izpitom in izkušnjami na področju volilnih opravil in ne nujno sodniki.