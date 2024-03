Omejitve pri prehodu čez Panamski prekop verjetno do februarja 2025

Panama, 21. marca - Upravljalci Panamskega prekopa bodo omejitve glede prehoda ladij, ki so jih uvedli zaradi hude suše, verjetno odpravili do februarja 2025. Ob uvedbi omejitev avgusta lani so napovedali, da bodo verjetno veljale eno leto. Omejitve so povzročile zastoje na obeh straneh prekopa in podražitev ladijskih prevozov.