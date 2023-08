Omejitve pri prehodu čez Panamski prekop verjetno za leto dni

Panama, 25. avgusta - Upravljalci Panamskega prekopa bodo omejitve glede prehoda ladij, ki so jih uvedli zaradi hude suše, ohranili za eno leto, razen če ne bo v naslednjih treh mesecih obilnih padavin, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Omejitve so že povzročile zastoje na obeh straneh prekopa in podražitev ladijskih prevozov.