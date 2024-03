Zunanji ministri višegrajske skupine se razhajajo glede vojaške pomoči Ukrajini

Praga, 21. marca - Zunanji ministri višegrajske skupine so bili danes enotni glede potrebe po okrepitvi pomoči Ukrajini. Razhajali pa so se glede dobave orožja, pri čemer je Poljska napovedala, da se bo pridružila češki pobudi za nabavo 800.000 artilerijskih izstrelkov za Ukrajino iz držav zunaj EU. Madžarska in Slovaška pa sta vnovič zavrnili dobavo orožja Ukrajini.