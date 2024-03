Predsednica Evropskega parlamenta pred evropskimi volitvami na obisku v Sloveniji

Ljubljana, 23. marca - Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola bo v okviru turneje po državah članicah Evropske unije pred junijskimi evropskimi volitvami v ponedeljek in torek na obisku v Sloveniji. Sešla se bo z državnim vrhom in nagovorila državni zbor, srečala se bo tudi z mladimi in predstavniki civilne družbe.