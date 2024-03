Delo o svetovnem dnevu poezije (21. 3.)

Ljubljana, 20. marca - Pia Prezelj v komentarju Ko za hip vidimo, razumemo več piše o svetovnem dnevu poezije, ki ga od leta 1999 obeležujemo 21. 3. Avtorica meni, da dan ni le poklon besedi in tistim, ki v njej ustvarjajo in bivajo, temveč tudi poklon njeni tihi moči, ki nam lahko podari, da vdahnemo besede in izdahnemo izkušnjo.