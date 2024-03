Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 3.)

Ljubljana, 20. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je poljski predsednik Andrzej Duda začel dvodnevni uradni obisk v Sloveniji. Pri tem so navedle njegove izjave na novinarski konferenci, da Poljska podpira države Zahodnega Balkana na njihovi poti v EU. Povzele so tudi poročanje STA, da se Tanja Fajon poslavlja s čela SD.