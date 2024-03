V ruskih napadih v Ukrajini več mrtvih in ranjenih

Kijev, 20. marca - V ruskem obstreljevanju Harkova na severovzhodu Ukrajine so bili danes ubiti trije ljudje, pet je ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Še dva človeka sta bila ubita blizu Hersona na jugu države. O mrtvih in ranjenih poročajo tudi iz več drugih ukrajinskih mest, ki so jih ruske sile napadle minulo noč.