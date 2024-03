Tudi na letošnjem Orto festu od mladih upov do uveljavljenih zasedb

Ljubljana, 20. marca - V ljubljanskem Orto baru so napovedali tradicionalni klubski festival Orto Fest. Na 24. izdaji, ki se bo zgodila od konca marca do konca aprila, bo nastopilo 38 zasedb. Med njimi so tako mladi upi kot uveljavljene skupine, kot so Šank Rock, Elvis Jackson, Zmelkoow in Mi2, povabili so tudi pet zasedb iz tujine.