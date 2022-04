Na Orto festu tudi novosti domačih zasedb

Ljubljana, 10. aprila - Na 22. mednarodnem Orto festu, ki do 30. aprila poteka v Ljubljani, bo tudi nekaj premier novih albumov, ki so jih ali jih še bodo izdale domače zasedbe. Nove skladbe bodo predstavili Zmelkoow ter Pero Lovšin & Španski borci, del materiala z novega albuma, ki bo izšel predvidoma jeseni, pa tudi skupini Laibach in 3tone.