Zlata plaketa za življenjsko delo JSKD Alenki Eki Vogelnik

Ljubljana, 7. marca - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je objavil imena letošnjih priznanj za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture. Za življenjsko delo bo nagrajena ilustratorka, scenografka in kostumografka Alenka Eka Vogelnik. Na sobotni slovesnosti v Klubu Cankarjevega doma bodo podelili še srebrne plakete in zlati znak.