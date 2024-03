Novi James Bond bi lahko bil Aaron Taylor-Johnson

London, 20. marca - Po odhodu Daniela Craiga iz vloge Jamesa Bonda so se znova pojavila ugibanja, kateri igralec bi lahko prevzel filmskega agenta 007. Časnik The Sun je poročal, da so vlogo ponudili britanskemu igralcu Aaronu Taylor-Johnsonu, ki je znan iz akcijske komedije Kick-Ass in Marvelovih filmov. Naslednji film o Jamesu Bondu bo 26. po vrsti.