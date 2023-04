Ob kronanju Karla III. naročilo za nov roman o Jamesu Bondu

London, 2. aprila - V Veliki Britaniji so pisatelju in igralcu Charlieju Higsonu naročili nov roman o slavnem angleškem vohunu 007 Jamesu Bondu, s katerim naj bi obeležili tudi bližajoče se kronanje novega britanskega kralja Karla III., ki bo 6. maja. Nov roman o Bondu bo tako na knjižnih policah in spletu dva dni pred Karlovim kronanjem.