Na dogodku o pomenu omejevanja pozidave zemljišč

Ljubljana, 19. marca - Prostorske politike morajo vključevati tudi zmanjševanje rasti števila pozidanih zemljišč, so izpostavili sodelujoči na današnjem dogodku v Ljubljani. Tudi državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Miran Gajšek je poudaril, da je prostor omejen, in pozval k odgovornemu usklajevanju potreb po zemljiščih za razvoj naselij.