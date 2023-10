Na konferenci tudi o konceptu krožnega gospodarjenja s prostorom

Ljubljana, 23. oktobra - Za vzpostavitev ustreznih razmer prehoda v podnebno nevtralno družbo in zagotovitev ničelne neto letne rasti površin pozidanih zemljišč do leta 2050 se kot rešitev ponuja tudi koncept krožnega gospodarjenja s prostorom, je bil eden od poudarkov današnje konference v organizaciji ministrstva za naravne vire in prostor.