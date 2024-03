Države EU prižgale zeleno luč boljši zaščiti pred strateškimi tožbami

Bruselj, 19. marca - Države članice EU so danes sprejele zakon za zaščito novinarjev in aktivistov pred t. i. strateškimi oz. SLAPP tožbami, katerih namen je ustrahovati in utišati kritično javnost. V skladu s sprejeto direktivo bodo imeli posamezniki, ki so tarča tožb, med drugim možnost zaprositi sodišče, da postopek predčasno opusti.