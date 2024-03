Svet Evrope opozarja na raznolikost groženj svobodi medijev v Evropi

Strasbourg, 5. marca - Nezakonita uporaba vohunske programske opreme proti novinarjem, zlonamerne tožbe, ki ovirajo njihovo preiskovalno delo, in porast števila novinarjev v izgnanstvu, so glavne skrbi, ki so jih v danes objavljenem letnem poročilu izpostavile partnerske organizacije platforme Sveta Evrope za spodbujanje zaščite novinarstva in varnosti novinarjev.