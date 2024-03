Katar: Kljub napredku v pogovorih za premirje v Gazi nismo blizu dogovora

Doha, 19. marca - Pogajanja za prekinitev ognja v Gazi napredujejo, je danes sporočil Katar, ki od začetka izraelske ofenzive v palestinski enklavi deluje kot glavni posrednik med Izraelom in Hamasom. Kot priznavajo v Dohi, trenutno še ne morejo reči, da so blizu dogovora, a so kljub temu previdno optimistični, poroča francoska tiskovna agencija AFP.