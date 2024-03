Predlog direktive glede poročanja podjetij po mnenju Focusa vsebinsko prešibek

Ljubljana, 19. marca - Pred dnevi potrjen predlog direktive EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti predstavlja mejnik na področju človekovih pravic, a le 0,05 odstotka potrebne zaščite človekovih pravic in okolja v gospodarstvu, opozarjajo v društvu Focus. Kritični so tudi do vsebinske ošibitve direktive zaradi političnih manevrov držav in gospodarskih lobijev.