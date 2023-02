Ministri OECD o odgovornem ravnanju podjetij

Ljubljana, 16. februarja - Ministri članic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) so na zasedanju v Parizu govorili o odgovornem poslovnem ravnanju v globalnem gospodarstvu. Strinjali so se, da lahko podjetja z odgovornim ravnanjem prispevajo h gospodarski rasti ter trajnostnemu razvoju. Srečanja se je udeležil tudi Dejan Židan z gospodarskega ministrstva.