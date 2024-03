Fraport z rekordnimi prihodki in dobičkom iz poslovanja

Frankfurt/Brnik, 19. marca - Nemški upravljavec letališč Fraport, ki med drugim upravlja tudi Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, je lani zabeležil rekordne prihodke in dobiček iz poslovanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prihodki so znašali štiri milijarde evrov, dobiček iz poslovanja pa 1,2 milijardi evrov. Rast prihodkov in dobička je dosegel tudi Fraport Slovenija.