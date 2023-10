Na ljubljanskem letališču pristal milijonti potnik letos

Brnik, 6. oktobra - Na ljubljanskem letališču je danes zjutraj pristal milijonti potnik letos. Kot pravijo na Brniku, so ob okrepljeni mreži letov v poletnem voznem redu in rastočem povpraševanju milijon potnikov našteli prej kot napovedano. Ker bo v primerjavi z lani bogatejši tudi zimski vozni red, do konca leta pričakujejo več kot 1,2 milijona potnikov.