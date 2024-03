ZDA zaradi korupcije uvedle sankcije proti makedonskemu predsedniškemu kandidatu

Washington, 19. marca - ZDA so zaradi korupcije uvedle sankcije proti županu ene od skopskih občin in kandidatu za predsednika države Stevču Jakimovskemu ter še dvema nekdanjima funkcionarjema, so v ponedeljek sporočili iz ameriškega State Departmenta. Poleg njih so sankcionirale tudi njihove ožje družinske člane. Vsem so prepovedale potovanja v ZDA.