ZDA uvedle nove sankcije proti predstavnikom bosanskih Srbov

Washington/Banjaluka, 1. avgusta - State Department in finančno ministrstvo ZDA sta v ponedeljek naznanila uvedbo dodatnih sankcij proti predstavnikom bosanskih Srbov, ki jim očitajo spodkopavanje daytonskega mirovnega sporazuma. Sankcije so uvedli proti štirim politikom, vključno s predsednikom parlamenta v Banjaluki in srbsko članico predsedstva Bosne in Hercegovine.