Predsednik vlade in predsednica republike sta izmenjala poglede na delovnem srečanju

Ljubljana, 17. januarja - Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da sta premier Robert Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar na srečanju izmenjala poglede na aktualna mednarodna in politična dogajanja. Predsednik vlade in predsednica republike sta se namreč v preteklem obdobju večkrat razhajala pri določenih stališčih.