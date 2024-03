Ukrajina in Rusija izvedli nove napade

Kijev/Moskva, 18. marca - V ukrajinskem zračnem obstreljevanju vasi Nikolskoje v ruski regiji Belgorod so bile danes ubite štiri osebe, je sporočil guverner regije Vjačeslav Gladkov. O napadih so znova poročali tudi iz več ukrajinskih regij, ki so bile ponoči tarča napadov z ruskimi raketami in droni.