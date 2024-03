EU in Švica začeli pogajanja za poglobitev sodelovanja

Bruselj, 18. marca - Evropska komisija in Švica sta danes začeli pogajanja za poglobitev in razširitev odnosov med EU in Bernom. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je današnji dan označila za "začetek novega poglavja v odnosih s Švico, ki temelji na obnovljenem zaupanju in sodelovanju med partnerji in sosedi".