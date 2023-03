Švica nakazala pripravljenost za nadaljevanje pogajanj o sporazumu o sodelovanju z EU

Bern, 29. marca - Švicarska vlada je danes dala zeleno luč za "pripravo ključnih parametrov za pogajalski mandat" o sporazumu o sodelovanju z EU. Zunanje, pravosodno in gospodarsko ministrstvo je pozvala, naj te parametre pripravijo do konca junija. Do odločitve prihaja potem, ko je Švica leta 2021 prekinila večletna pogajanja s svojo največjo trgovinsko partnerico.