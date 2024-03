Ruske volitve v tujini v znamenju protestov proti Putinu

Berlin/Pariz/Tbilisi/Kišinjov/Beograd, 17. marca - Na zadnji dan ruskih predsedniških volitev je svoje glasove v tujini oddalo več tisoč ruskih državljanov. Hkrati so potekale tudi številne demonstracije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki se mu obeta že peti predsedniški mandat. Protesti so med drugim potekali v Nemčiji, Srbiji in Gruziji.