Začenja se vseslovenska akcija beleženja spominov starejših

Divača, 18. marca - V organizaciji zavoda za kulturo in sonaravno delovanje Dobra pot se danes začenja vseslovenska akcija Zapišimo spomine. Njen cilj je zabeležiti spomine starejše generacije s pomočjo novih tehnologij. V akciji, ki bo trajala do 29. marca, lahko sodeluje vsak, bodisi kot pričevalec ali kot zapisovalec, so sporočili organizatorji.