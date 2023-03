Zavod Dobra pot z novo akcijo beleženja spominov starejših

Sežana, 5. marca - Zavod Dobra pot med 15. in 29. marcem organizira drugo vseslovensko akcijo beleženja spominov na življenje v preteklosti, ki so jo poimenovali "Zapišimo spomine!". V njej lahko sodelujejo posamezniki, organizacije ali šole, v zavodu pa so pripravili aplikacijo, v katero bodo lahko vnesli zbrane zgodbe.