Pregled - šport, 17. 3. (nedelja)

GRANOLLERS - Slovenska moška rokometna reprezentanca je zadnji dan olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Granollersu premagala Bahrajn z 32:26, ker so tudi Španci premagali Brazilijo, si je tudi zagotovila vstopnico za Pariz. Izbranci Uroša Zormana so na tretji kvalifikacijski tekmi popravili vtis po visokem porazu proti Španiji v petek. Po hladnem začetku tekme so prišli v vodstvo po šestih minutah in ga zatem več niso izpustili iz rok.

Razlika ob polčasu je bila pet golov. V drugem polčasu so po počasnem startu sicer tekmecem dovolili, da so zaostanek zmanjšali na tri, a nato v zadnjih 15 minutah znova prevzeli pobudo. Prvi strelec Slovenije je bil Aleks Vlah z osmimi zadetki, Klemen Ferlin je v vratih zaustavil 12 strelov.

PLIBERK - Odbojkarji Calcita Volleyja so zmagovalci srednjeevropske lige. V finalu zaključnega turnirja v Pliberku so prvaki rednega dela premagali

i-Vent Maribor s 3:1. Za Kamničane je to prvi naslov v tem tekmovanju, s tem pa so tudi ponovili uspeh ženske ekipe, ki je bila prav tako najboljša v srednjeevropski ligi. Najučinkovitejši igralec tekme je bil s 26 točkami Lazaro Brunet.

DALLAS - Košarkarji Dallasa so v dramatični tekmi proti lanskemu prvaku severnoameriške lige NBA, Denverju, prišli do pomembne zmage. S košem Kyrieja Irvinga v zadnji sekundi so v domači dvorani zmagali s 107:105, pri tem pa je veliko vlogo odigral slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je 25 sekund pred koncem zadel met za tri točke in izid izenačil na 105.

LJUBLJANA - V nedeljskih tekmah Prve lige Telemach je vodilno Celje z nekaj težavami doma z 2:1 ugnalo Radomlje, odločilni gol je doseglo ob koncu tekme, Maribor pa je prav tako doma ugnal Koper s 3:1.

VIKERSUND - Najboljša smučarska skakalka to zimo Nika Prevc je po 11. mestu na tekmi svetovnega pokala v Vikersundu tekmo pred koncem sezone že osvojila veliki kristalni globus za skupno zmago. Domačinka Silje Opseth je z 230,5 metra v finalni seriji dosegla nov svetovni rekord, Ema Klinec pa je na zadnji tekmi norveške turneje zasedla tretje mesto. Zmago je pred domačimi navijači na letalnici v Vikersundu slavila Eirin Maria Kvandal, ki je osvojila tudi 40.000 evrov za skupno zmago na norveški turneji surovi zrak. Niki Križnar se ni izpolnila želja, da bi preletela magično 200-metrsko znamko in je zasedla deseto mesto. Skupna zmagovalka sezone pa je z danes 11. mestom postala Prevc. Skakalke do konca sezone čaka le še finalna tekma na srednji skakalnici v četrtek v Planici, ko bo Prevc tudi prejela veliki kristalni globus.

VIKERSUND - Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft je po le eni seriji zmagovalec prve od dveh nedeljskih današnjih tekem svetovnega pokala v smučarskih poletih v Vikersundu. S 13. zmago v sezoni je Kraft predčasno osvojil tudi tretji veliki kristalni globus za skupno zmago. Najboljši Slovenec je bil Domen Prevc na tretjem mestu. Timi Zajc je na prvi od dveh tekem zasedel sedmo mesto, Peter Prevc, ki je dobil petkove kvalifikacije pred Kraftom, je bil osmi, Lovro Kos 18., Anže Lanišek, ki se vrača po poškodbi, pa 19.

VIKERSUND - Avstrijec Daniel Huber je zmagal na drugi tekmi za svetovni pokal v enem dnevu na letalnici v Vikersundu. Drugi je bil njegov rojak Stefan Kraft, ki si je z zmago že na prvi tekmi dneva zagotovil veliki kristalni globus sezone, tretji pa najboljši Slovenec Timi Zajc. Na četrtem mestu je zadnji nastop na tej letalnici končal Peter Prevc, ki je norveško turnejo končal drugi za Kraftom, četrti je bil Zajc. Peti na tekmi je bil Domen Prevc, tretji na prvi tekmi. Na 16. mestu je nastop po dveh serijah končal Lovro Kos, na 17. pa Anže Lanišek. To je bil uvod pred planiškim naslednjim koncem tedna, kjer se bodo v četrtek najprej skakalke pomerile na finalni tekmi sezone, nato pa bodo tekmovalno zimo do nedelje zaključili še skakalci.

SAALBACH - Švicarka Lara Gut-Behrami je pričakovano z danes 10. mestom na veleslalomu v Saalbachu osvojila mali kristalni globus, prvič kot zmagovalka veleslalomskega seštevka. Gut-Behrami je osvojila tudi veliki kristalni globus za zmago v seštevku zime, svojega drugega po letu 2016. Do konca sezone sta le še dve tekmi, superveleslalom in smuk. Gut-Behrami pa ima pred izzivalko Italijanko Federico Brignone dve zmagi, oziroma 208 točk prednosti. Slovenka Ana Bucik je v finalu popravila vtis, a je s 17. mestom zgrešila petnajsterico in točke, ki bi štele tudi za boljšo startno številko v prihodnji sezoni. V veleslalomskem seštevku je sezono končala na 26. mestu. Brignone je sicer zmagala na zadnjem ženskem veleslalomu v sezoni 2023/24 svetovnega pokala v alpskem smučanju, a bi lahko upala na skupno zmago le ob odstopu oziroma ničli Gut-Behrami.

SAALBACH - Norvežan Timon Haugan, najhitrejši že po prvi vožnji, je zmagovalec zadnjega slaloma v sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju. Avstrijec Manuel Feller je sanjsko sezono, v kateri je prvič postal zmagovalec slalomskega seštevka, pred domačimi navijači v Saalbachu sklenil kot drugi. Nemec Linus Strasser je bil tretji.Feller, ki je zmagal na štirih od desetih slalomov v sezoni, je osvojil 715 točk, drugo mesto v slalomskem seštevku je pripadlo Nemcu Strasserju, današnji zmagovalec Haugan je končal kot tretji. Haugan je prišel do svoje premierne posamične zmage v svetovnem pokalu.

CANMORE - Norvežan Johannes Thingnes Boe je zmagovalec zadnje biatlonske preizkušnje v letošnji sezoni svetovnega pokala. Na 15 km dolgi tekmi s skupinskim startom je dobitnik velikega kristalnega globusa za 44,5 sekunde ugnal rojaka Johannesa Dale-Skjevdala. Edini Slovenec Jakov Fak je s tremi zgrešenimi streli in zaostankom 2:44,0 končal na 17. mestu.

CANMORE - Biatlonke so sezono svetovnega pokala končale na tekmi s skupinskim startom v kanadskem Canmoru. Edina slovenska predstavnica Anamarija Lampič je osvojila 28. mesto, zmagala je Francozinja Lou Jeanmonnot. Veliki kristalni globus je kljub le 21. mestu pripadel Italijanki Lisi Vitozzi.

FALUN - Ameriška smučarska tekačica Jessie Diggins je zmagovalka zadnje tekme letošnje sezone svetovnega pokala, 20 km preizkušnje prosto s skupinskim startom v švedskem Falunu. Z zmago je Američanka še drugič v karieri osvojila veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Edina Slovenka na zadnji tekmi Anja Mandeljc je bila 29.

FALUN - Norveški smučarski tekač Johannes Hoesflot Klaebo je zmagovalec zadnje tekme letošnje sezone svetovnega pokala, 20-kilometrske preizkušnje s skupinskim startom v švedskem Falunu. Veliki kristalni globus najboljšega v seštevku sezone je osvojil njegov rojak Harald Oestberg Amundsen, danes varno 17., ki je osvojil tudi mali kristalni globus v seštevku tekem na razdaljo, slavil pa je tudi na novoletni turneji.Slovenec Miha Ličef je z 49. mestom ujel druge letošnje točke za svetovni pokal po 33. mestu v Lahtiju.