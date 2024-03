Pregled - svet, 17. 3. (nedelja)

MOSKVA - V Rusiji je potekal zadnji dan predsedniških volitev, na katerih si je predsednik Vladimir Putin ob odsotnosti prave konkurence zagotovil peti mandat, kažejo rezultati vzporednih volitev. Ekipa pokojnega ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega je poročala o protestih v več ruskih mestih. Simbolične proteste so izvedli tudi številni Rusi, ki so se udeležili volitev v evropskih prestolnicah.

MOSKVA/KIJEV - Ruska zračna obramba je ponoči prestregla 35 ukrajinskih dronov nad osmimi regijami, je sporočilo obrambno ministrstvo. Eden od sestreljenih letalnikov je ob tem padel na rafinerijo v regiji Krasnodar, Ukrajina pa je pred zadnjim dnem predsedniških volitev v Rusiji ciljala tudi prestolnico. Iz Ukrajine pa so poročali o številnih ruskih napadih z droni.

GAZA - Izraelske sile so ponoči nadaljevale obstreljevanje, pri tem pa ubile najmanj 61 ljudi, je sporočilo zdravstveno ministrstvo v palestinski enklavi. Izraelska vlada kljub rastočim pritiskom mednarodne skupnosti ostaja prepričana v vojaško rešitev konflikta. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se tudi doma sooča s pozivi k dogovoru s Hamasom. Sinoči je tako v Tel Avivu protestiralo več tisoč Izraelcev, ki so od vlade zahtevali, naj po diplomatski poti doseže izpustitev talcev.

KAIRO - Evropska unija in Egipt sta sklenila 7,4 milijarde evrov vreden dogovor, ki vključuje pet milijard evrov posojil za Egipt v štirih letih, 1,8 milijarde evrov naložb in več sto milijonov evrov za izvedbo projektov na področju energetike in migracij. Dogovor o strateškem partnerstvu sta podpisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Egipta Abdel Fatah al Sisi. Von der Leyen je ob tem navedla šest področjih skupnega interesa, in sicer politične odnose, gospodarsko stabilnost, vlaganja in trgovino, migracije, varnost ter ljudi in znanje.

AKABA/JERUZALEM - Nemški kancler Olaf Scholz se je mudil na Bližnjem vzhodu. V Jordaniji sta s kraljem Abdulahom II. pozvala k prekinitvi ognja v Gazi in opozorila na vse hujše humanitarne razmere v enklavi. Scholz je ob tem posvaril pred izraelsko ofenzivo na Rafo, podobno sporočilo pa je podal tudi v Izraelu, kjer ga je gostil premier Benjamin Netanjahu. Nemška vlada sicer od začetka aktualne izraelske ofenzive na Gazo vojaško in diplomatsko podpira Izrael.

ZAGREB - Hrvaški predsednik Zoran Milanović je napovedal, da bo kandidiral za mesto premierja in zmagal na prihajajočih parlamentarnih volitvah, ne glede na to, kaj bo o ustavnosti njegove kandidature odločilo ustavno sodišče. Njegov glavni tekmec, aktualni premier Andrej Plenković je medtem še vedno prepričan v vnovično zmago njegove stranke HDZ. Sodbo o ustavnosti kandidature predsednika naj bi dali ustavni sodniki že v ponedeljek.

REYKJAVIK - Redki prebivalci islandskega ribiškega mesteca Grindavik, ki so se po več izbruhih vulkana nedavno vrnili domov, so se v soboto morali ponovno evakuirati. Četrti izbruh v štirih mesecih postavlja pod vprašaj prihodnost Grindavika. Vlada je že pred zadnjim izbruhom oblikovala predlog zakona, ki bo domačinom omogočil prodajo nepremičnin državi. Islandski meteorološki urad je opozorilo pred tokratnim izbruhom podal le nekaj minut prej, saj je bilo obdobje seizmološke aktivnosti pred izbruhom izredno kratko, so pojasnili.

NIAMEY - Niger je prekinil sporazum o vojaškem sodelovanju z ZDA, je v soboto sporočila vladajoča hunta, ki od vojaškega vojaškega udara julija lani vodi to zahodnoafriško državo. ZDA, ki imajo tam okoli tisoč vojakov, so z odločitvijo Nigra seznanjene, ta pa je po navedbah Washingtona prišla po "odkritih pogovorih o pomislekih glede usmeritve hunte". Hunta v Nigru je od udara med drugim izgnala francoske vojake ter skupaj s huntami v Maliju in Burkini Faso okrepila sodelovanje z Rusijo.

BERN - Švicarska policija je sporočila, da je prekinila zborovanje okoli sto skrajnih desničarjev v Tegerfeldnu, ki se ga je med drugim udeležil vodja avstrijskega identitarnega gibanja Martin Sellner. Slednjega je policija tudi aretirala in deportirala. Na srečanju v Tegerfeldnu, ki ga je organizirala skrajno desna skupina Junge Tat in je potekalo v soboto v najeti dvorani, je Sellner nameraval predstaviti svojo knjigo na temo množičnega izgona migrantov.

KABUL - V trčenju avtobusa in tovornjaka s cisterno z gorivom je na jugu Afganistana umrlo najmanj 21 ljudi, še 38 je ranjenih, so sporočile oblasti province Helmand. Ob trčenju, v katerega je bil vpleten tudi motorist, je prišlo do izbruha večjega požara.