Z volišč v Rusiji poročajo o incidentih, pridržali več ljudi

Moskva, 15. marca - Iz Rusije, kjer potekajo predsedniške volitve, so danes poročali o incidentih na več voliščih, na katerih so ljudje med drugim vlivali barvo v volilne skrinjice, ponekod pa naj bi prišlo tudi do poskusov zažiga. Policija je prvi dan glasovanja zaradi vandalizma pridržala najmanj osem ljudi, so sporočile oblasti.