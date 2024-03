Pregled - šport, 16. 3. (sobota)

SAN REMO - Belgijski kolesar Jasper Philipsen je zmagovalec enodnevne klasike Milano - Sanremo. Prvega od petih spomenikov kolesarske sezone je v ciljnem sprintu dobil pred Avstralcem Michaelom Matthewsom. Slovenski as Tadej Pogačar je 288 km dolgo traso od Pavie do Sanrema končal na tretjem mestu, Matej Mohorič je bil šesti.

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja so na prvi tekmi play-offa za četrtfinale lige prvakinj doma izgubile proti Bukarešti s 24:30 (12:18). Povratna tekma bo prihodnjo nedeljo ob 16. uri v Romuniji.

SALZBURG - Američanka Mikaela Shiffrin je zmagovalka zadnjega ženskega slaloma sezone 2023/24 svetovnega pokala v alpskem smučanju. Shiffrin je v Saalbachu osvojila karierno 97. zmago. Najboljša vožnja finala je uspela Slovenki Neji Dvornik, ki je osvojila četrto mesto za najboljši dosežek v karieri. Po prvi vožnji je bila 21.

SALZBURG - Švicar Loic Meillard je zmagovalec zadnjega moškega veleslaloma sezone 2023/24 svetovnega pokala v alpskem smučanju. Vodilni po prvi vožnji Marco Odermatt je v finalu odstopil po napaki. Žan Kranjec je na 16. mestu (+2,04) na zadnjem veleslalomu sezone ostal brez točk.

VIKERSUND - Potem ko so morali prireditelji tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih na letalnici v norveškem Vikersundu že dopoldne odpovedati žensko preizkušnjo, je popoldan enaka usoda doletela še moško. Tekmo so zaradi premočnega vetra odpovedali. Po novem bodo tako ženske kot moški v nedeljo imeli po dve tekmi.

CANMORE - Norvežan Johannes Thingnes Boe je kljub trem zgrešenim strelom zmagal na zasledovalni preizkušnji svetovnega pokala v biatlonu v kanadskem Canmoru na 12,5 km. Nastopila sta dva slovenska biatlonca, Jakov Fak je bil 16. (+ 2:23,0/2), Lovro Planko pa 40. (+ 4:44,5/4).

CANMORE - Italijanka Lisa Vitozzi je zmagovalka zasledovalne biatlonske preizkušnje na 10 km za svetovni pokal v kanadskem Canmoru. Za 12,2 sekunde je na drugem mestu zaostala Francozinja Lou Jeanmonnot. Anamarija Lampič je bila danes spet nezanesljiva na strelišču in na koncu zasedla 23. mesto (+ 2:30,4).

ZADAR - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 23. krogu lige Aba izgubili z Zadrom s 65:88 (13:23, 31:47, 48:72).

LJUBLJANA - Nogometaši Brava Kostela in Olimpije so se v 27. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Domžale so premagale Aluminij z 2:0 (1:0).

LJUBLJANA/ŠENTJUR - Košarkarji Ilirije so v 21. krogu lige Nova KBM premagali GGD Šenčur s 100:92 (20:25, 45:45, 73:70). Košarkarji Šentjurja pa so premagali ECE Triglav s 96:68 (24:12, 48:26, 74:46).

FALUN - Norveški zvezdnik smučarskega teka Johannes Hoesflot Klaebo je zmagovalec moške preizkušnje na 10 km klasično za svetovni pokal v švedskem Falunu. Izmed štirih slovenskih nastopov je najvišje s 54. mestom posegel Miha Ličef. Miha Šimenc je bil 61., Nejc Šternje 77. Anže Gros pa 86. Žensko preizkušnjo je dobila Finka Kerttu Niskanen. Edina Slovenka Anja Mandeljc je zaostala nekoliko manj kot dve minuti in pol in zasedla 38. mesto.

TRONDHEIM - Norveški nordijski kombinatorci na finalu svetovnega pokala v domačem Trondheimu na mešani ekipni tekmi niso dovolili presenečenja. Čeprav so po skoku kar nekoliko presenetljivo vodili Avstrijci, so jih gostitelji v teku ujeli in prehiteli. Na cilju so imeli 12,1 sekunde prednosti. Tretje mesto so z zaostankom 53,2 sekunde zasedli Nemci.

INDIAN WELLS - Poljakinja Iga Swiatek, prva igralka svetovne teniške lestvice, je v polfinalu turnirja v Indian Wellsu (8.299.434 evrov nagradnega sklada) s 6:2 in 6:1 gladko premagala Ukrajinko Marto Kostjuk. V drugem polfinalu je Grkinja Maria Sakari, deveta nosilka, izločila tretjo igralko turnirja Coco Gauff iz ZDA, bilo je 6:4, 6:7 (5) in 6:2.