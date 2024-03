Pregled - svet, 16. 3. (sobota)

GAZA - Ekipa ameriške humanitarne organizacije World Central Kitchen je raztovorila pošiljko humanitarne pomoči, ki jo je ladja Open Arms v okviru pomorskega humanitarnega koridorja v petek pripeljala do Gaze. Dodala je, da tovor, ki obsega skoraj 200 ton hrane, zdaj pripravljajo na distribucijo. V pripravi je tudi druga pošiljka pomoči, ki jo bodo v okviru pomorskega koridorja za Gazo dostavili s Cipra, a nimajo informacij o tem, kdaj se bo dostava izvedla. Medtem sta letali nemške vojske nad Gazo odvrgli prvo pomoč Nemčije iz zraka.

NEW YORK/JERUZALEM - Na severu Gaze je hudo podhranjenih 31 odstotkov otrok, mlajših od dveh let, je v petek sporočil Sklad ZN za otroke (Unicef), to je enkrat več, kot jih je bilo januarja. Predstavnik Sklada ZN za prebivalstvo (UNFPA) za Palestino Dominic Allen je medtem razmere v palestinski enklavi označil za nočno moro za mame in dojenčke.

MOSKVA - V Rusiji so drugi dan predsedniških volitev presegli 50-odstotno volilno udeležbo, je sporočila osrednja volilna komisija. Opazovalci sicer opozarjajo na manipulacije in prevare, domnevno naj bi javne uslužbence silili, da se udeležijo volitev. Ruski državljani, ki bi morda hoteli podpreti načrtovani nedeljski protest med predsedniškimi volitvami, naj bi medtem na svoje mobilne telefone prejeli opozorilna sporočila.

VORONEŽ/MOSKVA - V novih ukrajinskih napadih na rusko regijo Belgorod, ki meji na Ukrajino, sta bila ubita najmanj dva človeka, osem pa jih je bilo ranjenih, je sporočil guverner regije Vjačeslav Gladkov. Po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi je vojska ob tem preprečila tudi nov poskus vdora ukrajinskih oboroženih skupin na ozemlje Rusije. Medtem so se pojavila poročila o požaru na rafineriji nafte v ruski regiji Samara ob reki Volgi. Kot je sporočil tamkajšnji guverner Dmitrij Azarov, je požar izbruhnil zaradi napada ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Žrtev ni bilo, delavce pa so evakuirali.

WASHINGTON - ZDA želijo videti načrt izraelske operacije v Rafi na skrajnem jugu Gaze, kamor se je pred spopadi zatekla večina prebivalstva enklave, so v petek sporočili iz Bele hiše. Ob tem so poudarili, da Washington ne more podpreti nobenega načrta, ki ne vsebuje verodostojnih predlogov za zaščito civilistov.

SIMFEROPOL - Mineva deset let od referenduma, na katerem je večina prebivalcev ukrajinskega polotoka Krim podprla priključitev k Rusiji. Dva dni pozneje je ruski predsednik Vladimir Putin podpisal zakon o priključitvi Krima Rusiji. Nezakonita aneksija je zaostrila odnose med Moskvo in Zahodom ter Rusiji tlakovala pot za izvedbo invazije na Ukrajino.

NEW YORK - Varnostni svet Združenih narodov je v petek za eno leto podaljšal misijo ZN v Afganistanu (Unama). Unama bo tako predvidoma delovala še najmanj do 17. marca 2025.

BRATISLAVA - Več tisoč ljudi se je v petek v Bratislavi in Košicah udeležilo protestov proti načrtom vlade Roberta Fica za prenovo slovaške radiotelevizije. K protestom sta pozvali liberalni opozicijski stranki Progresivna Slovaška ter Svoboda in solidarnost, ki vladi očitata, da želi RTVS spraviti pod svoj nadzor in iz nje ustvariti propagandni medij.

NEW YORK - Začetek sodnega procesa proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi ponarejanja poslovnih listin v povezavi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju so preložili. Državni sodnik Juan Merchen je v petek v New Yorku sporočil, da so za 25. marec načrtovan začetek sojenja preložili za 30 dni. Nov datum začetka sojenja morajo še določiti.

ZAGREB - Hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki je v petek napovedal, da se bo na parlamentarnih volitvah 17. aprila potegoval za premierski stolček, je članom glavnega odbora največje opozicijske SDP dejal, da je to je boj za vlado narodne rešitve. Ob dvomim, ali je Milanovićeva kandidatura ustavna, je predsednik SDP Peđa Grbin hrvaško ustavno sodišče pozval, naj čim prej razjasni, če je kandidatura Milanovića dovoljena ali ne.

CAGLIARI - Pred mestno hišo v Ottani na Sardiniji je v petek zvečer odjeknila bomba. Nastala je obsežna gmotna škoda na fasadi in v nekaterih pisarnah. Policija je sporočila, da je bilo v bombi od tri do štiri kilograme eksploziv. Guvernerka Sardinije Alessandra Todde je eksplozijo označila za strahopeten napad na celotno skupnost. Prepričana je, da nasilje ne sme in ne bo našlo mesta v njihovi družbi.

ISLAMABAD - V okrožju Severni Vaziristan na zahodu Pakistana so samomorilski napadalci z vozilom, napolnjenim z eksplozivom, zapeljali v vojaško kontrolno točko in pri tem ubili najmanj sedem vojakov, vključno visokima častnikoma. Vojska je po lastnih navedbah šest napadalcev ubila.

BERLIN - V Nemčiji bo poslej za odločitev glede vračanja umetnin, ki so jih nezakonito odtujili nacisti, veljal pravno zavezujoč arbitražni postopek. Ta bo nadomestil pristojno posvetovalno komisijo, ki so jo za posredovanje sporov v povezavi z zaplenjenimi umetninami ustanovili leta 2003. Sprememba naj bi začela veljati do konca leta.