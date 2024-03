Večer: Zavrnjena zahteva prvoobtoženega v zadevi Kavaški klan za prenos pristojnosti sojenja

Ljubljana, 16. marca - Vrhovno sodišče je kot neutemeljeno zavrnilo zahtevo za prenos pristojnosti sojenja na drugo sodišče, ki jo je v sredini februarja vložil domnevni vodja slovenske celice Kavaškega klana Klemen Kadivec. Sodniki so v sklepu med drugim zapisali, da so navedbe v zahtevi neobrazložene in splošne, zato jih ni mogoče preizkusiti, piše častnik Večer.