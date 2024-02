Novinarji brez meja zaskrbljeni za svobodo medijev na Slovaškem

Bratislava, 21. februarja - Organizacija Novinarji brez meja (RSF) je danes posvarila pred grožnjami svobodi medijev na Slovaškem in vlado premierja Roberta Fica pozvala, naj zaščiti novinarje. Do poziva prihaja ob šesti obletnici umora novinarja Jana Kuciaka, ki je med drugim preiskoval povezave med italijansko mafijo in takratno vlado, ki jo je vodil Fico.