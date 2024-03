Pregled - šport, 15. 3. (petek)

Ljubljana, 15. marca - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 15. marca.

JESENICE - Hokejisti SŽ Olimpije so v četrti finalni tekmi državnega prvenstva premagali Sij Acroni Jesenice z 2:0 in s skupnim izidom 4:0 v zmagah osvojili naslov prvaka.

GRANOLLERS - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Granollersu danes izgubila z domačini Španci z 22:32 (13:20). Četa Uroša Zormana kljub porazu ohranja možnosti za pot v Pariz. Na nedeljski tekmi bo šla po zmago proti Bahrajnu, nepomemben pa ne bo niti rezultat tekme Španija - Brazilija.

VIKERSUND - Slovenski skakalec Peter Prevc je bil najboljši v kvalifikacijah za sobotno tekmo svetovnega pokala na letalnici v Vikersundu. S poletom 235,5 metra je prehitel najboljšega skakalca sezone Avstrijca Stefana Krafta in si prislužil dobrih 5000 evrov denarne nagrade.

FALUN - Norvežanka Kristine Stavaas Skistad in njen rojak Johannes Hoesflot Klaebo sta zmagovalca sprintov v klasičnem koraku za svetovni pokal na finalu v Falunu. Slovenski predstavnik Nejc Štern je bil 24.

NYON - Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak bo v četrtfinalu nogometne lige prvakov z madridskim Atleticom igral proti Borussii Dortmund. Tako je določil žreb na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu. Arsenal, finalist 2006, se bo za polfinale meril s šestkratnim zmagovalcem Bayernom, PSG s petkratnim zmagovalcem Barcelono, rekorder po številu naslovov Real Madrid pa z branilcem naslova Manchester Cityjem.

LJUBLJANA - Slovenska ženska teniška reprezentanca bo čez en mesec nastopila v finalu kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala BJK. Slovenija bo igrala s Slovaško, selektor Andrej Kraševec pa je objavil spisek igralk, na katere računa v Bratislavi. Na njem zaradi slabšega počutja ni Kaje Juvan, so sporočili s Teniške zveze Slovenije. V reprezentanci so tako Tamara Zidanšek (117. na lestvici WTA), Veronika Erjavec (188. WTA), Pia Lovrič (531. WTA), Nina Potočnik (632. WTA) in Ela Nala Milić (774. WTA).

OKLAHOMA CITY - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA doživeli poraz proti Oklahoma City Thunder s 119:126. Slovenski as Luka Dončić je manjkal zaradi poškodbe stegenske mišice, Dallas pa veliko informacij o tem za zdaj ni razkril.