Pregled - svet, 15. 3. (petek)

GAZA - Ladja Open Arms istoimenske španske humanitarne organizacije z okoli 200 tonami pomoči za prebivalce Gaze je prispela ob obalo palestinske enklave, je sporočila ameriška humanitarna organizacija World Central Kitchen, ki po lastnih navedbah pošiljko že raztovarja. Dostavo pomoči so medtem potrdili tudi Združeni arabski emirati. Gre za prvo pošiljko pomoči v okviru pomorskega humanitarnega koridorja za Gazo. Pobude za dostavo pomoči v enklavo iz zraka in prek morja so se okrepile v luči vse resnejših opozoril Združenih narodov in drugih organizacij, da je v Gazi lakota neizbežna in da je več otrok že umrlo zaradi pomanjkanja hrane.

MOSKVA - V Rusiji je potekal prvi dan volitev, na katerih volivci do nedelje izbirajo novega predsednika države. Pričakovati je gladko zmago trenutnega predsednika Vladimirja Putina, ki se ne sooča s pravo konkurenco. Ker se odvijajo tudi na zasedenih in priključenih ozemljih v Ukrajini, so deležne dodatnih kritik in opozoril o nezakonitosti. Z več volišč so poročali o incidentih, na katerih so ljudje med drugim vlivali barvo v volilne skrinjice, ponekod pa naj bi prišlo tudi do poskusov zažiga. Policija je zaradi vandalizma pridržala najmanj osem ljudi.

ZAGREB - Potem ko je hrvaški predsednik Zoran Milanović najprej poskrbel za presenečenje, ko je za datum parlamentarnih volitev določil sredo, 17. april, je popoldne na novinarski konferenci največje opozicijske stranke SDP sporočil, da bo na volitvah kandidat te stranke za položaj premierja. V nasprotju z napovedmi več hrvaških medijev je po najavi svoje odločitve na omrežju Facebook pojasnil, da bo še naprej opravljal trenutno funkcijo. Kot je zapisal, bo kandidiral kot neodvisni in nestrankarski kandidat, odstopil pa da bo šele po volilni zmagi, v katero je prepričan.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajina in Rusija sta izvedli nove napade z raketami in droni. V ruskem napadu na Odeso je bilo po navedbah Kijeva ubitih najmanj 20 ljudi, še 73 je ranjenih. V napadu na regijo Vinice sta umrli še dve osebi. Proruske oblasti v Donecku navajajo tri smrtne žrtve ukrajinskega obstreljevanja. V napadu na rusko regijo Belgorod pa sta umrli dve osebi. Rusko obrambno ministrstvo je še sporočilo, da je vojska v zadnjih treh dneh odbila vse poskuse proukrajinskih oboroženih skupin, da bi se prebili v ruski regiji Belgorod in Kursk.

GAZA - Izraelska vojska je znova streljala na ljudi, ki so v Gazi čakali na humanitarno pomoč, in pri tem ubila najmanj 20 ljudi, še 155 pa jih je ranila, je sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi. Izrael naj bi pri tem uporabil tanke in helikopterje. Izraelske sile so obtožbe o napadu že zavrnile.

WASHINGTON - Vodja demokratske večine v ameriškem senatu Chuck Schumer je v četrtek pozval k novim volitvam v Izraelu in ostro kritiziral premierja Benjamina Netanjahuja zaradi njegovega načina delovanja v Gazi. Obtožil ga je, da je pripravljen svoje politično preživetje postaviti pred interese Izraela. Predsednik ZDA Joe Biden je pozdravil Schumerjev govor, ki da je bil dober.

TEL AVIV/WASHINGTON - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je odobril načrt vojaške operacije v Rafi na jugu Gaze, kamor se je pred spopadi zatekla večina prebivalstva enklave, so sporočili z njegovega urada. Podrobnosti ob tem niso navedli, so pa zapisali, da je predvidena evakuacija prebivalstva iz mesta. Po navedbah vojske bodo prebivalce Rafe premestili na t. i. humanitarne otoke v osrednjem delu enklave. Zaradi vsesplošnega uničenja enklave sicer jasno, kako bodo ti otoki delovali, vendar pa naj bi vojska ljudem zagotovila pomoč in začasna prebivališča. Nov predlog Hamasa za premirje je Izrael zavrnil.

BRUSELJ - Evropska komisija je predlagala dodatne ukrepe za administrativno razbremenitev kmetov v okviru evropske kmetijske politike. Glavni cilj je večja prožnost za kmete in članice pri izpolnjevanju pogojev za finančno podporo iz skupne kmetijske politike, ki so sicer namenjeni varovanju okolja. Zdaj bosta predlog spremembe uredbe obravnavala Svet EU, v katerem so države članice, in Evropski parlament.

BERLIN - Francija, Nemčija in Poljska so enotne v prizadevanjih za preprečitev zmage Rusije v Ukrajini, je na trilaterali dejal francoski predsednik Emmanuel Macron in zagotovil, da ne bodo nikoli spodbujali eskalacije konflikta. Nemški kancler Olaf Scholz je medtem napovedal vzpostavitev koalicije za dobavo orožja dolgega dosega Kijevu, evropske zaveznice pa je pozval, naj orožje za Ukrajino kupujejo po celotnem svetovnem trgu.

DUBAJ/SANA - Ob obali Jemna, kjer hutijevski uporniki krepijo napade na trgovske ladje v Rdečem morju, je raketa zadela ladjo. Posadka ni bila ranjena, ladja pa je nadaljevala pot, je sporočila britanska agencija za pomorsko varnost. Hutijevci medtem grozijo, da bodo razširili svoje operacije, kar bi lahko povzročilo dodatne motnje v svetovni trgovini.

ISTANBUL - Ob obali Turčije v Egejskem morju je utonilo 21 ljudi, potem ko se je prevrnil čoln, na katerem so bili migranti. Med žrtvami je tudi pet otrok. Dvema osebama se je uspelo rešiti, drugi dve pa je rešila turška obalna straža, ki nadaljuje iskanje morebitnih preživelih.

DETROIT - Porota v Michiganu je Jamesa Crumbleyja v četrtek spoznala za krivega nenamernega uboja zaradi streljanja v šoli, ki ga je pred dvema letoma izvedel njegov sin in v katerem so umrli štirje dijaki. Mati najstnika Jennifer Crumbley je bila že prejšnji mesec spoznana za krivo nenamernega uboja, staršema pa sedaj grozi do 15 let zapora.

PRIŠTINA - Pri zapletih po ukinitvi dinarja kot plačilne enote na severu Kosova gre za urgentno humanitarno vprašanje, je v četrtek na Kosovu dejal posebni odposlanec ZDA Gabriel Escobar. Srečal se je s premierjem Albinom Kurtijem, ki naj bi mu obljubil razmislek o njegovih predlogih. Escobar je za naslednji torek napovedal tudi nov krog dialoga med Beogradom in Prištino.

BERN - Švicarski telekomunikacijski operater Swisscom je za osem milijard evrov kupil italijansko hčerinsko družbo britanske telekomunikacijske družbe Vodafone. Swisscom bo družbo Vodafone Italia združil s svojo italijansko podružnico Fastweb.