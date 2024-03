Ukrajina in Rusija poročata o novih napadih, v Odesi 20 mrtvih

Kijev/Moskva, 15. marca - Ukrajina in Rusija sta ponoči in danes izvedli nove napade z raketami in droni. V ruskem napadu na Odeso je bilo po navedbah Kijeva ubitih najmanj 20 ljudi, v napadu na regijo Vinice pa še dve osebi. Proruske oblasti v Donecku navajajo tri smrtne žrtve ukrajinskega obstreljevanja. V napadu na rusko regijo Belgorod pa sta umrli dve osebi.