Policija: Razmere na cestah za motoriste kljub pomladnim temperaturam niso optimalne

Ljubljana, 16. marca - Motoristi se zaradi vse višjih temperatur že odpravljajo na ceste. Kot opozarjajo na policiji, razmere na cesti še niso optimalne, saj je asfalt še hladen, kar ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, na vozišču pa so tudi udarne jame in pesek. Svetujejo, da se vozniki pred vožnjo ustrezno pripravijo in med drugim zagotovijo ustrezno opremo.