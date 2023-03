Pirc Musar: Vozniki motorjev naj motoristično sezono začnejo varno in postopno

Ljubljana, 20. marca - Predsednica republike in zaprisežena motoristka Nataša Pirc Musar, policisti in predstavnik zdravstva ob začetku motoristične sezone pozivajo k njenemu varnemu in postopnemu začetku. Na dogodku ob začetku nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil so k strpnosti in pozornosti pozvali tudi ostale voznike.