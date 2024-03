Macron, Scholz in Tusk potrdili enotnost v podpori Ukrajini

Berlin, 15. marca - Francija, Nemčija in Poljska so enotne v prizadevanjih za preprečitev zmage Rusije v Ukrajini, je na današnji trilaterali v Berlinu dejal francoski predsednik Emmanuel Macron in zagotovil, da ne bodo nikoli spodbujali eskalacije konflikta. Nemški kancler Olaf Scholz je medtem napovedal vzpostavitev koalicije za dobavo orožja dolgega dosega Kijevu.